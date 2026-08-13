Çiçek Solon Şensoy'dan İki Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiçek Solon Şensoy'dan İki Altın Madalya

Çiçek Solon Şensoy\'dan İki Altın Madalya
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

83 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy, Estonya'da düzenlenen şampiyonada 100 ve 200 metrede altın kazandı.

Antalyasporlu 83 yaşındaki master atlet Çiçek Solon Şensoy, Estonya'da düzenlenen Baltık Açık ve Estonya Masterlar Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrede altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Estonya'nın Parnu kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 18 ülkeden 457 master atlet katıldı.

Baltık ve İskandinav ülkelerinden sporcuların ağırlıklı olarak mücadele ettiği organizasyonda Güney Afrika ve Hindistan'dan atletler de yarıştı.

Türkiye'yi temsil eden tek kadın sporcu olan Çiçek Solon Şensoy, organizasyonun ilk gününde 100 metre yarışında piste çıktı. 83 yaşındaki sporcu, rakiplerini geride bırakarak yarışını birinci tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Şensoy, ikinci gün düzenlenen 200 metre yarışında da hız kesmedi. Yarışı yine ilk sırada tamamlayan deneyimli atlet, organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Çiçek Solon Şensoy, 17-20 Eylül'de Romanya'da düzenlenecek 35. Balkan Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Kaynak: AA

Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çiçek Solon Şensoy'dan İki Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı

15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:01:54. #7.12#
SON DAKİKA: Çiçek Solon Şensoy'dan İki Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.