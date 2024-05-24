Cide'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı - Son Dakika
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Cide'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı

Cide\'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası kapsamında birçok spor etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet yarışı, koşu, dart, satranç, futbol, petlanton ve trekking gibi etkinlikler hafta boyunca yapıldı. Cide Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün, gençlik için sporun önemine vurgu yaparak, 2024 yılının Cide için spor yılı olacağını belirtti.

24.05.2024 16:27
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde "Gençlik Haftası" kapsamında spor etkinlikleri yapıldı.

Hafta boyunca bisiklet yarışı, uzun mesafe ve kısa mesafe koşusu, sancak koşusu, dart, satranç, futbol, petlanton ve trekking etkinlikleri gerçekleştirildi.

Cide Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün, dolu dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Temel felsefemiz gençlik neredeyse biz oradayız. 2024 yılı Cide için spor yılı olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cide'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı - Son Dakika

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