Cide\'de Voleybol Antrenmanları Devam Ediyor

Spor

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan voleybol antrenmanları sürüyor

Minik sporcular, antrenör Hasan Ali Akmaz eşliğinde profesyonel eğitim alarak hem fiziksel yeteneklerini geliştiriyor hem de takım oyununun önemini öğreniyorlar.

İlçede 5-17 yaş arası yaklaşık 30 çocuk, haftanın 3 günü antrenmanlara katılarak çalışmalarını sürdürüyor.