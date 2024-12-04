Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan voleybol antrenmanları sürüyor
Minik sporcular, antrenör Hasan Ali Akmaz eşliğinde profesyonel eğitim alarak hem fiziksel yeteneklerini geliştiriyor hem de takım oyununun önemini öğreniyorlar.
İlçede 5-17 yaş arası yaklaşık 30 çocuk, haftanın 3 günü antrenmanlara katılarak çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Cide'de Voleybol Antrenmanları Devam Ediyor - Son Dakika
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