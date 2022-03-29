Çiğli Belediyesinin milli takım gururu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğli Belediyesinin milli takım gururu

29.03.2022 13:58
Çiğli Belediyesinin milli takım gururu

Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, vücut geliştirme milli takım seçmelerinde ilk iki sırada yer alarak, Türkiye'yi İspanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkını elde etti.

Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, vücut geliştirme milli takım seçmelerinde ilk iki sırada yer alarak, Türkiye'yi İspanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkını elde etti.

Çiğli Belediyesi, taekwondo branşının ardından vücut geliştirme alanında da milli takıma sporcu göndermenin gururu yaşıyor. Çiğli Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ da, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerinin Atletik Fizik Kategorisini 21 sporcu arasında ikinci sırada tamamladı. Hakem kararıyla ikinci olan Çiçekdağ, 5-9 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Santa Sussanna kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Başkan Gümrükçü: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Sportif anlamda yaptıkları yatırımların meyvelerini vermeye başladığının ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimizde Çiğli'yi İzmir'de sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. İlk etapta kısa ve uzun vadeli planlamalar yaptık. Yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendirdik. Üç yılın sonunda branş sayımızı 4'den 30'a, sporcu sayımızı 320'den 2 bin 200'e yükselttik. Yatırımlarımızın kıymeti Avrupa Spor Kentleri Federasyonu tarafından verilen 2021 Avrupa Spor Kenti unvanıyla tescillenmiş oldu. Bunun üzerine yatırımlarımızın manevi anlamda karşılığının geldiği görmek bizleri ekstra mutlu ediyor. Çiğli Belediyesi olarak, taekwondo branşının ardından Vücut Geliştirme alanında milli takıma sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı hikayeleri genç nesillerin spora olan ilgisini artıracaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Çiçekdağ: "Gururluyum"

Vücut geliştirme branşında Çiğli'den milli takıma seçilen ilk sporcu olmanın gururunu yaşadığı ifade eden Mustafa Çiçekdağ, "Doğup büyüdüğüm ilçemi milli takım forması altında temsil edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Pandemi dönemi ve sonrasında ağırlaşan ekonomik şartlar sporcuların ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı. Avrupa şampiyonasında ülkeme ve ilçeme yakışır bir mücadele sergileyeceğim. Spor denilince toplumsal hafızamız yalnızca futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlardan oluşmamalı. Başkanımız, amatör branşlara yönelik yatırımlarıyla bu anlamda Çiğli'de önemli bir değişimin fitilini yaktı. Binlerce gencimiz dilediği branşta spor yapma imkanı elde etti. Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gerek yarıştığımız alanlarda başarı elde ederek gerekse milli takımlara sporcu yollayarak kentimizi gururlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Çiğli Belediyesinin milli takım gururu
Çiğli Belediyesinin milli takım gururu

YORUMLAR
500
Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi Ragbiye gönül veren kız öğrencilerin hedefi milli takım forması Ragbiye gönül veren kız öğrencilerin hedefi milli takım forması

Çiğli Belediyesi, Türkiye, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çiğli Belediyesinin milli takım gururu - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kuyulardan ses geldiğini ve 14 kişinin atıldığını iddia eden adam ekipleri harekete geçirdi!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:29:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesinin milli takım gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement