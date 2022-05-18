Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

18.05.2022 10:19
Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Adana'da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, Play-Off karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, "Her maça aynı istekle hazırlandık. Play-Off maçını da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıktık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım. Ekim ayında başlayacak lige hazırlıklarımız başladı" dedi. - ADANA

Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi
Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi
Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

YORUMLAR
500
Adana'da minibüsçüler arasında güzergah nedeniyle gerginlik yaşandı Adana'da minibüsçüler arasında güzergah nedeniyle gerginlik yaşandı Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı Adana protokolü, kadın futbol takımıyla gösteri maçı yaptı Adana protokolü, kadın futbol takımıyla gösteri maçı yaptı
Kaynak: İHA

Amatör Lig, Play Off, Cihangir, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement