Konserde çılgınca dans eden İrem Derici'nin arkasındaki Fenerbahçeli futbolcuların tavırları olay oldu

Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava'daki konserinde ünlüler geçidi vardı. Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, İrfancan Eğribayat, Cengiz Ünder ve Samet Akaydin'in de bulunduğu konserde İrem Derici, Cemre Solmaz ve Mehtap Algül'ün dans ettiği sırada İsmail Yüksek ile Samet Akaydin'in kameralara yansıyan görüntüsü olay oldu.

SAKİNLİKLERİNİ BOZMADILAR

İsmail Yüksek ile Samet Akaydin, İrem Derici ve arkadaşları karşılarında coşkulu bir şekilde dans ederken oldukça soğukkanlı kaldı. İki futbolcunun da konserdeki insanlar çılgınca eğlenirken oldukça sakin tavırları çok konuşuldu.

"ŞOKA GİRDİLER"

Görüntü sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, iki futbolcuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, İsmail Yüksek ve Samet Akaydin'in şoka girdiğini belirterek esprili yorumlar yaptı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: