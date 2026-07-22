Cilo Dağları\'nda Kısmi Serbestlik

Hakkari'de Cilo Dağları'nda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede uygulanan geçici yasaklarda kısmi serbestlik kararı alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı parkur ve güzergahlarda dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri doğa sporlarının yeniden yapılmasına izin verildi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya'nın Hakkari Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı nezdinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bölgede kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda risk taşımayan parkur ve güzergahlar doğaseverlerin kullanımına yeniden açıldı.

Bilindiği üzere, 13 Temmuz'da Cilo Dağları'ndaki Suppa Durek Zirvesi bölgesinde kaybolan dağcı Yüksel Işık'ı bulmak amacıyla başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında, ekiplerin güvenli şekilde görev yapabilmesi için bölgedeki tüm sportif faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan yeni güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda, uygun görülen alanlarda dağcılık ve doğa sporlarına yeniden izin verildi. Ancak güvenlik riski taşıyan ve incelemeleri devam eden bazı yüksek rakımlı bölgelerde uygulanan kısıtlamaların ise bir süre daha devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, Cilo Dağları'na gitmeyi planlayan dağcı ve doğaseverlerin yalnızca izin verilen güzergahları kullanmaları, resmi duyuruları takip etmeleri ve güvenlik kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.

Kısmi serbestlik kararı, dağcılık camiası ve doğaseverler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Cilo Dağları'nda yaz sezonunun kontrollü şekilde yeniden hareketlenmesi bekleniyor. - HAKKARİ