Cilo Reşko Dağı'na Tırmanış - Son Dakika
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Spor

Cilo Reşko Dağı'na Tırmanış

28.07.2025 11:39
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24 dağcı, Hakkari'nin 4.135 m'lik Cilo Reşko zirvesine 20 saatte ulaştı. Dağ keçileri keyifli anlar sundu.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen tırmanış faaliyeti kapsamında, farklı illerden gelen 3'ü kadın 24 dağcı, Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Reşko Dağı zirvesine 20 saatte ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu koordinasyonunda, Hakkari Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Naci Ertunç rehberliğinde, Dağcılık Teknik Direktörü Müslüm Öndeş ve Teknik Antrenör Bülent Ak'ın da aralarında bulunduğu 24 dağcı, Yüksekova ilçesine bağlı Serpel Yaylası'ndan tırmanışa başladı. Bin 800 metre rakımdan yola çıkan dağcılar, yaklaşık 30 kilogramlık kamp malzemeleriyle bin metrelik Azap kulvarını aşıp, 2 bin 900 rakımlı Horgedim Yaylası'na ulaştı. Burada kamp kuran ekip, ikinci gün 7 saatlik tırmanışın ardından Cilo Dağı'nın 4 bin 135 metrelik Reşko zirvesine çıktı.

'DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRMEK EN GÜZEL ANIYDI'

Zirvede fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra aynı güzergahtan kamp kurdukları Serpel Yaylası'na geri döndü. Tırmanışa katılan dağcılardan Mehmet Fatih Aktürk, zorlu ancak unutulmaz bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Reşko Dağı'nın zirvesindeyiz. Burası Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi. 24 dağcıyla birlikte buraya ulaştık. Tırmanış boyunca dağ keçilerine rastlamak bizi çok mutlu etti. Faaliyetin öncülüğünü yapan Hacı Naci Ertunç hocamıza, teknik direktörümüz Müslüm Öndeş'e ve Tunceli'den katılan hocamız Bülent Ak'a teşekkür ediyoruz. Zirvede hava çok güzel, manzara harika. Hakkari'ye boşuna 'dağların başkenti' dememişler. Her yer dağlarla çevrili. Bu zirveden Türkiye'ye selam ve saygılarımı gönderiyorumö dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Türkiye, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cilo Reşko Dağı'na Tırmanış - Son Dakika

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