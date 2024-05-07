Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu

Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor\'a 2-1 mağlup oldu

TFF 3. Lig Play-Offlarına katılacak olan Çimentaş Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 yenildi. Yağızcan Erdem'in golüyle tek skoru bulan Elazığspor, Play-Off öncesi hazırlıklarına devam edecek.

07.05.2024 17:38
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Çimentaş Elazığspor, Play-Off maçları öncesi Erbaaspor'la Tokat'ta oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

TFF 3. Lig Play-Offlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında kendisi gibi 3. turdan Play-Offlara katılacak olan Erbaaspor'la karşılaştı. Erbaa İlçe Stadında oynanan maçı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü Yağızcan Erdem kaydetti. Maç sonrası Elazığ'a dönecek olan bordo-beyazlılar Play-Off 3. tur maçları öncesi hazırlıklarına devam edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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