Cimnastik Salonu İncelendi - Son Dakika
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Cimnastik Salonu İncelendi

Cimnastik Salonu İncelendi
18.06.2026 20:33
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Yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonu için Türkiye Cimnastik Federasyonu incelemelerde bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar, Kastamonu'da dün yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda incelemede bulundu.

Çağlar ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir, yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda sporcu ve aileleriyle görüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinden salonla ilgili bilgi alan Çağlar, AA muhabirine, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Çağlar, "Daha büyük ve daha iyi bir cimnastik salonunun yerine konulup daha çok şampiyon yetiştirileceğine inanıyoruz. Sporcularımızın yanında olacağız. Buraya yapılacak tesise Cimnastik Federasyonu olarak her türlü alet yardımını yapacağız. Elimizden geleni yapma konusunda yönetim kurulu olarak karar aldık." dedi.

Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Türkiye, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastik Salonu İncelendi - Son Dakika

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