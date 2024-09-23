Cimnastikçiler Balkan Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

Spor

Milli cimnastikçiler, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Armin Hüyüktepe, İrem Karabalık, Gülbahar Ece Gerdan, Mania Mohammadi, Naz Kandemir ve Yaşam Suğra Akan; erkeklerde Çağrı Yılmaz, Deniz Şükrüoğlu, Ege Ertöz, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Güney Kapucu, Melih Dumlu ve Onurhan Demir temsil etti.

Halka aletinde Deniz Şükrüoğlu ile yıldız kadınlar genel tasnif ve atlama masasında Yaşam Suğra Akan altın madalya kazanırken, barfiks aletinde Melih Dumlu, yıldız erkekler genel tasnifte Hüseyin Emir Cünedioğlu ve küçük erkekler genel tasnifte Güney Kapucu gümüş ve aynı kategoride Onurhan Demir bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (Küçük-Yıldız-Genç), 219.50 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.