Cimnastikçiler Dünya Şampiyonası İçin Hedef Belirledi

18.08.2025 11:12
Hatice Gökçe Emir ve Aleyna Gürsoy, Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak istediklerini açıkladı.

Milli cimnastikçiler Hatice Gökçe Emir ve Aleyna Gürsoy, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak istediklerini söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Hatice Gökçe Emir ve Aleyna Gürsoy, şampiyona öncesi Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarının güzel sürdüğünü belirten Hatice Gökçe Emir, "Her gün temiz seri çıkarmak için çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası çok büyük bir organizasyon olduğu için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ki en güzel performansımızı orada sergileyebilelim." dedi.

Hatice Gökçe, geçen haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazanıp finale kaldığını dile getirerek, "Orada en iyi şekilde performans sergilemeye çalıştım. İnşallah Brezilya'da daha iyisini yapabilirim. Dünya Şampiyonası'nda 4 aleti temiz yapıp finale kalmayı hedefliyorum. Finalde de en iyi şekilde performans gösterip dereceye girmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aleyna Gürsoy: "İlk defa Dünya Şampiyonası'na büyükler kategorisinde katılacağız"

Türkiye'yi grup kategorisinde temsil edecek sporculardan Aleyna Gürsoy, Dünya Şampiyonası'nda ilk defa katılacakları büyükler kategorisinde finale kalmak istediklerini aktardı.

Aleyna, hazırlıklarının iyi devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Brezilya'ya gitmek için heyecanlıyız. İlk defa Dünya Şampiyonası'na büyükler kategorisinde katılacağız. 2023'te Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmıştık. Orada aslında organizasyonun nasıl olduğunu deneyimlemiş olduk. Şimdi büyükler kategorisinde katılacağız ve bildiğiniz gibi bu kategori daha zor. Bu yüzden heyecanlıyız. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz."

Avrupa Şampiyonası'nda top-çember aletinde finale kaldıklarını hatırlatan Aleyna Gürsoy, "Kurdele kategorisinde maalesef finale kalamamıştık. Avrupa Şampiyonası bize Dünya Şampiyonası için bolca deneyim kattı. Brezilya'da iki alette de finale kalmak istiyoruz. Umarım madalya kazanırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

