Serbest parkur elemelerinde ise milli sporcu Burak Yıldız, elemeleri 11'inci sırada bitirdi ve 2. yedek olarak kaldığı finallerde yarışma hakkı elde edemezken Furkan Karataştan, elemeleri 26'ncı sırada bitirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14-16 Ekim tarihlerinde Tokyo 'da düzenlenen organizasyonun finalleri yapıldı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cimnastikte Parkur Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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