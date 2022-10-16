Japonya'da düzenlenen Cimnastikte Parkur Dünya Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14-16 Ekim tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen organizasyonun finalleri yapıldı.
Hız parkuru elemelerinde milli cimnastikçi Furkan Karataştan, elemeleri 11'inci sırada bitirdi ve birinci yedek olarak kaldığı finallerde yarışma hakkı elde edemedi.
Serbest parkur elemelerinde ise milli sporcu Burak Yıldız, elemeleri 11'inci sırada bitirdi ve 2. yedek olarak kaldığı finallerde yarışma hakkı elde edemezken Furkan Karataştan, elemeleri 26'ncı sırada bitirdi.
Son Dakika › Spor › Cimnastikte Parkur Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika