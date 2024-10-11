Cimnastikte Türk Potansiyeli Yüksek

Spor

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, Türk cimnastiğinin çok daha iyi seviyelere gelecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Morinari Watanabe, çeşitli programlar için geldiği Ankara'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin felsefe ve anlayış olarak Japonlara benzediğini ifade eden Watanabe, burada bulunmaktan keyif aldığını söyledi.

Türk cimnastiğinin Suat Çelen başkanlığında büyük bir gelişim kaydettiğini dile getiren Watanabe, "İlerleyen süreçte Türk cimnastiği, gelişmeye ve daha çok başarı elde etmeye devam edecek. O potansiyel Türkiye'de her zaman var olmuştur." dedi.

Suat Çelen'i Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı olduğundan beri takip ettiğini aktaran Watanabe, sıkı çalışmalar neticesinde Türk cimnastiğinin dünyanın en iyilerinden biri haline geldiğini belirtti.

Watanabe, Los Angales 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin daha çok başarı elde edeceğine ve özellikle ritmik ve trampolin cimnastik branşlarında da gelişme kaydedeceğine inandığını aktardı.

"Daha fazla ülkenin FIG'ye kayıtlı olmasını hedefliyorum"

Cimnastiğin dünyada sevilen bir spor olduğunu anlatan Watanabe, şunları kaydetti:

"İlk başkan olduğumda kayıtlı ülke sayısı oldukça azdı. 160'lar civarında ülke vardı. Hedef olarak 200 ülkeyi koydum. Cimnastik adına olimpiyatlar çok önemli. Cimnastik olimpiyatlardaki üç ana ve önemli branştan biri. Daha fazla ülkenin Uluslararası Cimnastik Federasyonuna kayıtlı olmasını hedefliyorum. Cimnastiğin daha çok gelişeceğine inanıyorum."