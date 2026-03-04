Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2
BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues
1. Periyot: 13-18
Devre: 33-32
3. Periyot: 60-48
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 70-68 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.
Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › ÇİMSA ÇBK Mersin Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?