Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 90-64 yendi

Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 90-64 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 90-64 mağlup etti. Mersin ekibi mücadelede ilk periyodu 18-17, devreyi 46-35, üçüncü periyodu 75-50 önde geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Burak Pehlivan, Özkan Talo, Batuhan Orhan
Çimsa ÇBK Mersin: Thomas 14, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 9, lagupova 14, Diaby 18, Kadriye Erva Özek, Sinem Ataş 9, Azra Erçelik, Beren Burke 10, Esra Ural, Eslem Güler, Samuelson 16
OGM Ormanspor: Merve Arı 4, Heal 15, Cooks 12, Brown 8, Kübra Erat 6, Asya Ülker 1, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Anigwe 16, Aysude Torcu, Derin Yaya 2
1. Periyot: 18-17
Devre: 46-35
3. Periyot: 75-50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında, Çimsa ÇBK Mersin sahasında OGM Ormanspor'u 90-64 yendi.
Kaynak: AA
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