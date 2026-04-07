ÇİMSA ÇBK Mersin Kupaya Bir Adım Uzakta!
ÇİMSA ÇBK Mersin Kupaya Bir Adım Uzakta!

07.04.2026 12:21
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yunan ekibi Athinaikos'u 85-80 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 85-80 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, 9 Nisan'da sahasında oynayacağı rövanşta galip gelmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupayı kazanan ilk Anadolu takımı olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunun finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk maçta konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'yu 85-80 yendi.

İlk maçtan 5 farklık avantajla dönen Mersin ekibi, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacağı rövanşın hazırlıklarına başladı.

Kupa senaryoları

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşıp kupayı taraftarıyla kaldırmayı hedefleyen ÇİMSA ÇBK Mersin, müsabakaya moralli çıkacak.

Başantrenör Ekrem Memnun'un çalıştırdığı takım, Athinaikos Qualco'yu yenmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupaya uzanan taraf olacak.

Yunanistan ekibinin maçın normal süresini 5 farklı önde tamamlaması halinde uzatma oynanacak.

ÇBK Mersin, karşılaşmadan mutlu sonla ayrılması halinde daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı olacak.

Avrupa yolculuğu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden Mersin ekibi, bu yıl da katıldığı turnuvaya erken veda etti.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi gruplarında 6 maçta 5 mağlubiyet alması nedeniyle yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nın çeşitli eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Kaynak: AA

