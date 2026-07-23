Çin, ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi

23.07.2026 17:09
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Çin, 2026 VNL çeyrek finalinde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye ile yarı finale geçti.

Salon: East Asian Games

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)

ABD: Poulter, Avery Skinner, O'Neal, Thompson, Eggleston, Rettke (Hentz, Rodriguez, Ka'aha'aina-Torres, Samedy, Banks, Wank)

Çin: Xie, Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Guo (Mengjie Wang, Diao, Aoqian Wang, Yang, Li, Ni)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-17, 15-13

Süre: 133 Dakika

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin, ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde Türkiye ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çin, ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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