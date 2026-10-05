Çin Açık yarı finalinde top seyirciye çarptı, Medvedev diskalifiye edilip özür diledi - Son Dakika
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Çin Açık yarı finalinde top seyirciye çarptı, Medvedev diskalifiye edilip özür diledi

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Çin Açık yarı finalinde Daniil Medvedev, tribünlere gönderdiği topun bir seyircinin yüzüne çarpması üzerine diskalifiye edildi. Maç sonrası seyirciden özür dileyen Medvedev bizzat özür dilemek istediğini söyledi; Novak Djokovic bu kararla 7. kez Çin Açık finaline çıktı.

Çin Açık yarı final maçında korta çıkan Rus tenisçi Daniil Medvedev, öfkeyle tribünlere gönderdiği topun seyirciye çarpması üzerine turnuvadan diskalifiye edildi.

Final için Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşan Medvedev, setlerde 7-5 ve 5-3 gerideyken kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.

Topun maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarpması üzerine hakem Muhammed Lahyani, Rus sporcuyu diskalifiye etti.

Medvedev, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, bu kararın ardından kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale çıktı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiSporSon Dakika

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