Çin\'deki maratonda zaferi erken kutlayan koşucu yarışı kaybetti

Çin'in Chongqing kentinde geçen Pazar günü düzenlenen yarı maratonda ilginç bir olay yaşandı. Yarışı birinci bitirmek üzere olan Xiao Fen isimli kadın koşucu, bitiş çizgisine varmadan zaferini kutlamaya başlayınca büyük bir sürprizle karşılaştı.

Bitiş çizgisine yaklaşırken birinci sırada olan Xiao, kollarını havaya kaldırarak kutlama yapmaya başladı ve hızını düşürdü. Ancak arkasından gelen rakibi Gan Zhifang bu fırsatı değerlendirdi ve son anda hamle yaparak Xiao'yu geçmeyi başardı.

Yarışın son anlarını gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, Gan'ın bitiş çizgisini ilk geçtiği ve zafer çığlığı attığı anlar net şekilde görülüyor.

Olayın ardından yerel basına konuşan Xiao, "Zafer şampanyasını çok erken açtım. Bitiş çizgisini geçmeden kutlama yaparak hata ettim" dedi. Buna rağmen Xiao, kişisel en iyi derecesini yaptığı için ikinci sırayı elde etmekten memnun olduğunu belirtti.

Bu yarı maratona toplam 15.000'den fazla koşucu katıldı ve bunların 8.000'i amatör yarışçılardı. Organizasyon ayrıca, Nisan ayında Pekin'de gerçekleşecek olan ve insansı robotların da gerçek koşucularla birlikte yarışacağı etkinliğin bir ön gösterimi niteliğindeydi.

Bu olay, sporda zafer kutlamalarını erken yapmanın risklerini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.