Çınar Arslan Bodur U15 Milli Takım Aday Kadrosunda

1'inci Lig'de yer alan Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın 21-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncuların maçlarını Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla ve antrenörler takip edecek. Mayıs ayında İzmir'de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlar oynayacak. Karşılaşmaların ardından U15 Milli Takımı'nın ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek.