Çintimar: Manipülasyon İddialarının Hesabını Soracağım - Son Dakika
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Spor

Çintimar: Manipülasyon İddialarının Hesabını Soracağım

Fatih Çintimar, Türkiye'nin manipülasyon listesinden çıkarılmasının ardından cevap verdi.

04.12.2024 22:35
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Eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği'nin Türkiye'yi manipülasyon listesinin dışına çıkarmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yapılan karalamaların hukuk üzerinden hesabını soracağım" dedi.

Eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği'nin Türkiye'yi manipülasyon listesinden çıkarmasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Çintimar, "23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen bayrak yarışmalarında manipülasyon yapıldığı iddiası ile ülkemizi Dünya Atletizm Federasyonu'na şikayet eden Necati Çeteci'nin iftirası üzerine bu listeye alınmıştı. Daha sonra da çeşitli yarışlardan çeşitli bahanelerle şikayetlerini devam ettirerek şahsımı, yönetimimizi ve sporcularımızı karalayarak bu süreci devam ettirebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Son yapılan toplantı sonrası Dünya Federasyonu Başkanı Sebastian Coe ve Avrupa Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov ile bizzat görüşerek bu işin kasıtlı olarak uzatıldığını ifade ettim. Bu ifadelerimizden sonra da gerekli son itirazlarımızı gerçekleştirdik ve bunun karşılığında da son yapılan toplantıda bugüne kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı için Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmeden listeden çıkarılmıştır. Bunun için biz de bundan sonraki süreç içerisinde bu konuyla alakalı yasal haklarımız saklı kalmak üzere hukuk önünde gerekli tazminat haklarımızı kullanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çintimar: Manipülasyon İddialarının Hesabını Soracağım - Son Dakika

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