Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor - Son Dakika
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Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor

18.07.2022 12:44
Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşatılıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşatılıyor.

Bursa'da sporun her branşına önemli destekler veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması için de gerekli her türlü katkıyı sağlıyor. Büyükşehir belediyesinin sponsorluğunda Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atlı Cirit müsabakası düzenlendi. Cirit sporun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen yarışta, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü ile Yıldırım Atlı Cirit Okçuluk Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Cirit meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği çekişmeli karşılaşmayı, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü kazandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orta Asya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor - Son Dakika

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