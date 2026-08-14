Ciro Immobile Futbola Veda Etti
Beşiktaşlı eski santrfor Ciro Immobile, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İtalyan santrfor Ciro Immobile, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.
Immobile, son olarak görev yaptığı Fransa ekibi Paris'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, futbolu bıraktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonunda çıktığı 41 maçta 19 gol atan 36 yaşındaki Immobile, Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Bologna gibi takımlarda oynadı.
İtalya Milli Takımı'nda ise 57 maçta görev alan Immobile, 17 gol kaydetti.
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