Cizre Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Cizre Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Cizre Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Rams Global Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı için antrenman yaparak zorlu 10 güne hazırlanıyor.

15.11.2024 12:17
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü Spor Toto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, zorlu deplasman maçlarının ardından kendi sahalarında oynayacakları Spor Toto karşılaşması için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Ramazanoğlu, peş peşe önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, "10 gün içerisinde Spor Toto, Galatasaray ve Alanya Belediyespor ile oynayacağız. Bu 10 günlük süreç bizim için çok önemli. Maç maç gitmek bizim için en ideali olacak. Spor Toto çok iyi bir takım. Deneyimli teknik adamları var. Bu ligde oynamış çok tecrübeli oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlandık, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sporcu ve teknik ekip olarak şu an çok iyi bir takımız. Destek görmesi gereken bir takımız. Desteklendiğimiz takdirde güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Çağatay Durmuş da müsabakaya iyi hazırlandıklarını, kendi sahalarında kazanmak istediklerini belirtti.

Çağatay Durmuş, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz, iki haftada 3 maç oynayacağız. O maçları alıp önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cizre Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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