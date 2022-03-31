Cizre Belediyespor, play-off için son maça galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, play-off için son maça galibiyet parolasıyla çıkacak

31.03.2022 11:03
Cizre Belediyespor, play-off için son maça galibiyet parolasıyla çıkacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, son maçı kazanarak play-off'ta mücadele etmeyi hedefliyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, son maçı kazanarak play-off'ta mücadele etmeyi hedefliyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne geçen yıl yükselen ve 14 takımlı ligde 25 maç sonunda aldığı 10 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 28 puanla 8. sırada yer alan Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde 4. sıradaki Arkas Spor ile karşılaşacak.

Cizre Belediyespor, rakibini yenerek play-off'u garantilemek istiyor.

"Oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler"

Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Beşir Güzel, AA muhabirine, takımın son maçlarda iyi bir ivme yakaladığını, ligin son maçından galip gelmek istediklerini söyledi.

"Efeler Liginde ilk sezonumuz olmasına rağmen ilk 8'i yakalamış bulunmaktayız. Ülkemizi, şehrimizi Avrupa'da tanıtmak istiyoruz." diyen Güzel, son maçta galip gelerek play-off'u garantilemek istediklerini bildirdi.

Takım antrenörlerden Behmen Cıvıldak da takımın son 2 maçtan galip gelerek play-off şansını arttırdığını ve ligin son maçına en iyi şekilde hazırladıklarını belirtti.

Son maçı kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklarını dile getiren Cıvıldak, şöyle konuştu:

"İstediğimiz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Buradan galip geldiğimiz takdirde play-off'u garantilemiş oluyoruz. Galip gelmediğimiz takdirde Altekma'nın, Ziraat Bankası maçını kaybetmesi durumunda yine biz play-off oynayacağız. Play-off'a da iyi hazırlanacağız. Arkamızda güçlü bir yönetim var. Arkamızdaki desteğin bilincindeyiz. Taraftarın çok desteği var. Geldiğimiz konum itibarıyla oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler. İlk 8'i hedefliyorduk, inşallah hedeflediğimiz noktada ligi bitireceğimizi düşünüyorum."

Oyuncu Ali Candan: "Kimsenin kuşkusu olmasın"

Oyunculardan Ali Candan ise ligde çok zorlu 25 karşılaşmanın ardından son maç öncesinde 8. sırada yer aldıklarını ve konumlarını korumak istediklerini dile getirdi.

Play-off'ta yer almayı istediklerini anlatan Candan, takımda arkadaşlarının morallinin üst seviyede olduğunu aktardı.

Candan, "Özellikle son 2 maçın getirdiği galibiyetle takıma özgüven geldi. Son iki maç bizim hedef maçlarımızdı ve o maçları aldık. Play-off'a hazırlanıyoruz. Burada da en iyi şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, play-off için son maça galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika


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