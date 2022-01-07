Üye Girişi
Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor - Son Dakika

Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor

07.01.2022 11:30
Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, play-off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, play-off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne geçen yıl yükselen ve 14 takımlı ligde ilk devreyi 10. sırada tamamlayan Allpower Akü Cizre Belediyespor, ikinci devre hazırlıklarını İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Tesislerinde sürdürüyor. İlk yarıda 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 14 puan alan takım, ikinci devrede iyi bir performans sergileyerek play-offa kalmayı hedefliyor.

"Oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler"

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine, grupta ilk devreyi 5 galibiyetle 10. sırada tamamladıklarını, istedikleri sırada yer almadıklarını söyledi.

İkinci yarı için takımın hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Çağlı, takımlarının daha da iyi olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe HDI Sigorta'yla oynayacağımız maç salgın nedeniyle ertelendi. Halkbank maçına hazırlanıyoruz. Herkesin morali yerinde. Galatasaray maçından sonra oyuncular daha çok kenetlendi ve istekliler. İnşallah Halkbank takımını kendi saha ve seyircimizin önünde mağlup edeceğiz."

Takımlarının Şırnak'ın gururu olduğunu aktaran Çağlı, voleybolda en yüksek segmentli ligde mücadele verdiklerini ifade etti. Çağlı, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları Şırnak'ta ağırlamanın şehir için büyük değer olduğunu anlattı.

Hedeflerinin play-offa kalarak ilk 8 takım arasında yer almak olduğuna işaret eden Çağlı, "Avrupa takımlarını Şırnak'a getirmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimiz maçlarda da iyi mücadele ettik"

Takımın antrenörü Nuri Şahin de ligin dünyanın en zorlu 5 ligi arasında yer aldığını, ilk devrede iyi mücadele verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz maçlarda da iyi mücadele ettik. Bu da gelecek için iyi. İlk yarıda tabii ki daha üst sıralarda olmak isterdik ama buna da şükür. İlk yarıda kıl payı kaybettiğimiz bazı maçları ikinci yarı umarım telafi ederiz. Çok daha iyi yerlerde olacağız. Oyuncularımız, ekibimiz, yönetimimiz ve herkes var gücüyle çalışıyor. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak. Umarım, takımı hak ettiği yerlere taşırız."

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da ilk yarıda şansız sakatlıklar sonucunda mağlubiyetler aldıklarını aktararak, "Takım kurulurken ilk hedef ligde kalmaktı ama şimdi kesinlikle play-offta oynamak istiyoruz. İkinci yarı sakatsız bir takım olarak sahada bulunabilirsek bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Efeler Ligi, Sigorta, Şırnak, Cizre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor - Son Dakika Spor


Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor         
11:32
Denizli'de neler oluyor? Dün bombacı koca, bugün 74 yaşındaki adam, 50 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Denizli'de neler oluyor? Dün bombacı koca, bugün 74 yaşındaki adam, 50 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü         
11:24
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek         
11:22
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cizre Belediyespor, Şırnak'ta Avrupa kupası heyecanı yaşatmak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement