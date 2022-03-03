Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor

03.03.2022 11:42
Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 5 Mart Cumartesi günü Ziraat Bankkart'ı konuk edeceği 22. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 5 Mart Cumartesi günü Ziraat Bankkart'ı konuk edeceği 22. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, sezon başında hedefledikleri yere yakın bir noktada bulunduklarını söyledi.

"Play off etabı oynamak için bu takımı kurduk. İnşallah önümüzdeki 2-3 maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğimizi düşünüyoruz." diyen Cıvıldak, "Talihsiz bir iki maç kaybetmemize rağmen yine de iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu hafta ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı konuk edeceğiz. Onları en iyi şekilde ağırlayıp, yenmek istiyoruz. İnşallah iyi bir maç olacak. Taraftarlarımıza iyi bir maç izletmek ve bu maçı alıp önümüzdeki hedeflere ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da geride kalan haftadaki Galatasaray HDI Sigorta maçını şansız bir şekilde kaybettiklerini ve Ziraat Bankkart müsabakasının zor geçeceğini bildiklerini aktararak, "Kendi sahamızda, seyircimizin önünde her zaman olduğu gibi bu maçı da maksimum mücadelemizi vererek kazanmak istiyoruz. İlk 8 için şansımız devam ediyor. 3-4 takımla kapışıyoruz. Son maça kadar mücadelemizi yapıp, inşallah play off etabına kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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