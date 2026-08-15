Cizre'de Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Cizre'de Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Cizre\'de Futbol Turnuvası Sonuçlandı
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Cizre'de düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası, El Cezeri Kur'an Kursu'nun galibiyetiyle sona erdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası, çekişmeli geçen final müsabakasının ardından tamamlandı.

Cizre İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen turnuvaya 26 takım katıldı. Büyük bir rekabete sahne olan organizasyon, final maçının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Cizre Şehir Stadyumu'nda El Cezeri Kur'an Kursu ile İmam Şafii Kur'an Kursu arasında oynanan final karşılaşmasının. normal süresi golsüz sona ererken, penaltı atışları sonucunda gülen taraf olan El Cezeri Kur'an Kursu oldu.

Müsabakaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, turnuvaya katılan tüm kurs öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Şırnak, Futbol, Cizre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre'de Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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