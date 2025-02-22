Cizre Dicle Spor U14 Şampiyon oldu

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Şırnak U14 Gelişim Liginde şampiyon olan Cizre Dicle Spor Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'a götürdü.

U14 Gelişim Liginde şampiyon olan Cizre Dicle Spor Futbol Takımı antrenör ve sporcuları şampiyonluk kupası ile Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile görüşüp kazandıkları şampiyonluğu hediye etti.

Kaymakam Baycar, "Çocuklarımız bugün bizlere kendilerine fırsat ve imkan sunulduğunda neleri başarabileceklerini bir kez daha gösterdiler. İnşallah bu spor ahlakı ve eğitimi ile büyüyen çocuklarımız gelecekte de Türk futbolunun gelişmesine de büyük katkılar sunar. Bu vesile ile elde ettikleri başarı ve kazandıkları şampiyonluktan dolayı Cizre Dicle Spor Futbol Takımı ve teknik heyetini tebrik eder, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim" dedi. - ŞIRNAK