Cizreli Sporcu Nurselen Yalgattekin Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Cizreli Sporcu Nurselen Yalgattekin Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu

Cizreli Sporcu Nurselen Yalgattekin Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu

Bursa'da düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgattekin, rakibini yenerek kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu. Yalgattekin, Bulgaristan'da yapılacak olan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

22.08.2024 09:35
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Bursa'da düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 48 kiloda yarışan Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgattekin, rakibini yenerek kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu.

15-22 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Cizreli milli sporcu Yalagttekin, 2021 yılında Gençler Türkiye şampiyonu ve yine aynı yıl içerisinde gençlerde Avrupa 3.'sü, 2023 yılında U22'de Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa 2.'si olarak olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bursa'daki şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Yalgettekin, 8-21 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cizreli Sporcu Nurselen Yalgattekin Türkiye Ferdi Boks Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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