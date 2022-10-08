CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası sona erdi

08.10.2022 22:18
CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası sona erdi

Portekiz'de düzenlenen CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Portekiz'de düzenlenen CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda yapılan organizasyonda milli sporcu Eser Paşa fotoğraf dalı makro kategorisinde altın, Taner Atılgan ise hem makro hem de geniş açı kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu Ali Şener de film ve video dalında düzenlenmemiş film kategorilerinde iki Avrupa dördüncülüğü elde etti.

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Kaynak: AA

Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CMAS Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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