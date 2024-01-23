Coco Gauff, Avustralya Açık\'ta yarı finale çıktı

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Coco Gauff, Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü sabah seansında oynanan çeyrek final maçında 19 yaşındaki ABD'li tenisçi, 21 yaşındaki Ukraynalı rakibini 7-6, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Gauff, yarı finalde Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak.???????
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