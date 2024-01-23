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Coco Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika
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Coco Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ın çeyrek finalinde Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u yenen ABD'li sporcu Coco Gauff, yarı finale yükseldi. Gauff, yarı finalde Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak.

Coco Gauff, Avustralya Açık\'ta yarı finale çıktı
23.01.2024 - 10:31,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Coco Gauff, Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü sabah seansında oynanan çeyrek final maçında 19 yaşındaki ABD'li tenisçi, 21 yaşındaki Ukraynalı rakibini 7-6, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Gauff, yarı finalde Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Coco Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı - Son Dakika
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