Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı

11.05.2022 20:30
Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı

Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) Çocuk Atletizm etkinlikleriyle, 9-10 Mayıs tarihlerinde, 81 ilde rekor katılımla, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) Çocuk Atletizm etkinlikleriyle, 9-10 Mayıs tarihlerinde, 81 ilde rekor katılımla, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dünya Atletizm Birliği (W.A.)'nin en köklü ve en kapsamlı projelerinden biri olan Çocuk Atletizmi, yenilenen formatı Dünya Atletizm Birliği'ne üye olan 200'ü aşkın ülkede eş zamanlı olarak Dünya Atletizm Gününde kutlandı.

"Hareket Etmek için Doğdu (Born To Move)" sloganıyla gerçekleştirilen Çocuk Atletizm Günü etkinlikleri ülkemizde de rekor katılımla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda, ilk kez 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklere, 4-7 ve 8-11 yaş arasında 60 binden fazla çocuk katıldı ve kendileri için hazırlanan oyunlar ile iki gün boyunca doyasıya eğlenirken, ailelerinde etkinliklere yoğun ilgisi vardı.

Çocukları daha fazla hareket etmeye teşvik etmek, rekabet duygusu, azim, dostluk ve saygı gibi kavramların pekiştirilmesine katkı sağlamak için kurulan oyun parkurlarında çocuklara, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verilen Çocuk Atletizmi seminerlerine katılan beden eğitimi öğretmenleri eşlik etti.

Atletizmin ana branşları olan Koş-At-Atla içeriği ile gerçekleştirilen oyunlarda, çocukların Atletizme özendirilmesi ve geleceğin potansiyel atletleri ile ilk etkileşimin sağlanması amaçlanan etkinliklere il protokolleri de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler sonunda, çocuklara Dünya Atletizm Birliği tarafından hazırlanan Çocuk Atletizmi Günü sertifikaları verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından uzun yıllardır gerçekleştirilen Çocuk Atletizm etkinliklerinin, yenilenen formatı ile düzenli aralıklarla Türkiye'nin 81 ilinde yapılmaya devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı
Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, oyunlar, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çocuk Atletizmi 81 ilde coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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