Çocuklar İçin Sanat ve Spor Etkinliği

Spor

Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sporla Harekete Geç, Sanatla Büyü" etkinlikleri, kırsal mahallelerde çocuklara yönelik tiyatro, mini konser, oyun etkinlikleri ve sportif faaliyetlerle dolu bir program sundu.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki bocce antrenörleri ve Muğla Gençlik Merkezleri gençlik çalışanlarının desteğiyle düzenlenen etkinlikler, Turgut ve Kavakçalı mahallelerinde gerçekleştirildi. Etkinliklerde tiyatro oyunları, resim, seramik atölyeleri, mini konserler ve otantik çocuk oyunları yer aldı. Çocuklar, sahnelenen interaktif tiyatro oyunlarına katılarak hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

Gönüllü gençler, çocukların sanatsal bakış açılarını geliştirmelerine imkan tanırken, spor aktiviteleriyle de fiziksel becerilerine katkıda bulundu. Etkinliklerde tiyatro oyuncularıyla fotoğraf çektiren çocuklar, müzik aletleriyle tanışarak unutulmaz hatıralar biriktirdi. Ayrıca boyama setleri hediye edilerek çocuklara sanata dair kalıcı bir motivasyon sağlandı.

Etkinliklere katılan gönüllü gençlerden Güneş Atilla, programın çocuklar üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Sanat ve spor, çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Bu tür faaliyetlerin devamını dilerken, bizlere destek veren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" dedi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların üretken düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını ve kırsal mahallelerdeki çocuklara sanatla sporun güzelliklerini sunmanın önemini vurguladı. Programın, diğer kırsal mahallelerde de devam edeceği belirtildi. - MUĞLA