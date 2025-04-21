Çocuklara Bisiklet Sevgisi: 'Bisiklet Rotası' Dergisi - Son Dakika
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Spor

Çocuklara Bisiklet Sevgisi: 'Bisiklet Rotası' Dergisi

Çocuklara Bisiklet Sevgisi: \'Bisiklet Rotası\' Dergisi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 60. Turu için 'Bisiklet Rotası' dergisini çocuklara dağıtacak.

21.04.2025 20:30
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu çocuklara anlatmak, bisikleti sevdirmek ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel bir dergi hazırladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'dan İzmir'e 8 gün, 8 etapta bin 153 kilometrelik parkurda 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlenecek. Çocuk gelişim uzmanları tarafından yayına hazırlanan "Bisiklet Rotası", Türkiye'nin önde gelen koleksiyonluk kart şirketi Mythos Cards tarafından basıldı. "Bisiklet Rotası" dergisi 25 bin adet basılarak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği şehirlerde yer alan ilkokullarda dağıtılacak.

Bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, eğlenceli yarışmalar, güvenli bisiklet sürüş kuralları, kelime oyunları, bisiklet temalı hikayeleri gibi içerikleri ile "Bisiklet Rotası" çocuklara bisiklet dünyasını anlatacak.

'Bisiklet Rotası'nın çevrimiçi versiyonunu, https://www.tourofturkiye.org.tr/bisiklet-rotasi-dergisi linkinden indirilebileceği belirtildi.

Mythos Cards 2022 yılında da TUR'a yenilik kattı: Kupa NFT formatında hazırlandı

Mythos Cards, 2022 yılında 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupasını, dijital teknoloji NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında hazırladı. Böylece sadece Türkiye'de değil dünya bisiklet camiasında da bir ilke imza atıldı. Lider formalarını kazanan sporcular, genel klasman ödüllerini NFT formatında aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Kültür, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklara Bisiklet Sevgisi: 'Bisiklet Rotası' Dergisi - Son Dakika

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