Çocuklara ücretsiz at binme eğitimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş arası çocuklara yönelik uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporunu yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde; başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği 'At Biniş Eğitimleri' 3 hafta sürecek. Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini ve heyecanını yakından görmek isteyen aileler de katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri; Küçük yaşlarda başlanan at binme eğitiminin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim yönünden çocuklarda çok olumlu etkiler bıraktığını belirterek çocukların mutlaka erken yaşlarda sporla tanıştırılması gerektiğini belirtiyor. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda 250 çocuğa katılım belgesi verilecek. - KOCAELİ