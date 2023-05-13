Çok konuşulan tarih, menajeri bilgi verdi! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - Son Dakika
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Çok konuşulan tarih, menajeri bilgi verdi! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

13.05.2023 19:21

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları olan Valencia'nın menajerinden açıklama geldi. Ekvadorlu yıldız topçunun geleceği hakkında konuşan Vargas, "En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği belli oluyor.

"ANLAŞMAMIZ GEREKEN HUSULAR VAR"

33 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Gonzalo Vargas, "Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var" dedi.

DURUMU AY SONUNDA NETLEŞECEK

Gonzalo Vargas ayrıca, "En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çok konuşulan tarih, menajeri bilgi verdi! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - Son Dakika


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