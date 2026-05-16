Antalya yat yarışları Kemer\'den start aldı

Bu yıl 3. kez düzenlenen Coral Cup Antalya Yat Yarışları, Kemer G-Marina'dan verilen startla başladı.

Kemer Belediyesi, Kemer G-Marina ve Kemer Yat Yelken Kulübü'nün destekleriyle Antalya Yat Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 4 farklı kategoride yapılan ve 27 yat ile 150 sporcunun katıldığı yarışların startını, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve beraberindekiler verdi. Kaymakam Solmaz ve Başkan Topaloğlu, start öncesi telsizle anons geçerek sporculara başarılar diledi. Sporcular, Kemer açıklarından Antalya'ya doğru yelken açtı.

Kaymakam Solmaz yaptığı açıklamada, bu yıl 3. kez düzenlenen yarışları Kemer'den başlattıklarını belirterek, "Güzel doğası ve denizi olan Kemer'in bu tür yarışlara ev sahipliği yapması bizleri mutlu ediyor. Nitelikli bir organizasyon. Yelken sporuna gönül verenlerin aileleriyle hem anı biriktirebildikleri hem de spor yapabilecekleri bir aktivite. Bu tarz organizasyonların başlangıcının veya finişinin Kemer'de olması, Kemer'in spor destinasyonu olduğunun en güzel örneği oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve yarışa katılanlara başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu ise yat yarışlarının startını Kemer'den verdiklerini söyleyerek, "Yarışları yurt dışından gelen gazeteciler de takip ediyor. Bu Kemer'in tanıtımı için önemli bir etkinlik. Bu tarz organizasyonlara önem veriyoruz. Yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yarışa katılanlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışlar yarın Antalya Boğa Çayı'ndan saat 12.00'de start alacak olan etabın ardından sona erecek.

Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Setur Marina'da düzenlenecek ödül töreninde verileceği belirtildi.

Yarışların startına Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir, Kemer G-Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Coral Travel Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Ceylan Aksak ve Antalya Yelken Kulübü Başkanı Tayfun Yalçınkaya katıldı. - ANTALYA