Antrenman öncesi doğum günü olan kaleci antrenörü Jarkko Antero Tuomisto için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışması yapan yeşil turunculu ekip, antrenmanı dar alanda oyun çalışmaları ve turnuvayla tamamladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Famara Diedhiou, bireysel antrenmana başlayarak takımdan ayrı çalıştı. Corendon Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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