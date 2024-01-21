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Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın yapılacak idmanla sürdürülecek.

Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
21.01.2024 - 20:37,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve şut organizasyonlarının ardından koşuyla antrenmanı tamamladı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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