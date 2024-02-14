Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Hakem hataları direkt sonuca yansıdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Hakem hatalarından bütün kulüpler zarar görmüştür. Ama son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı." dedi.
Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararından dolayı Türkiye'de 11 Şubat Pazar gününden bu yana en çok Fenerbahçe-Alanyaspor maçının konuşulduğunu dile getirdi.
"Biz maçı izledik ama sıcağı sıcağına bir açıklama yapmadık." diyen Çavuşoğlu, "Her zaman açıklama yapan birisi de değilim. Hakem hatalarından bütün kulüpler zarar görmüştür. Ama son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9 kişi, 10 kişi ile soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi." diye konuştu.
Maçtaki hakem hatalarının Alanyaspor'a direkt yansıdığını savunan Çavuşoğlu, sadece bu maçta değil Pendikspor, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK maçlarında da penaltı ve kırmızı kartların es geçildiğini iddia etti.
Çavuşoğlu, hakem hatalarının futbolun bir parçası olduğunu ve bundan sonra da bunların yaşanabileceğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman hakemlerin üzerinden bir giriş yapmadım, yapmam da. Çünkü onlar da hata yapacaklar. Ama bu maçtaki hatalar hakemlerin gözünün önündeydi. Dolayısıyla verilen penaltı ve verilmeyen iki kırmızı kart kamuoyunda dile getirildi. İnşallah bundan sonraki süreçte hakemlerimiz daha dikkatli olurlar." ifadelerini kullandı.
"Alanyaspor onurlu, şerefli bir kulüptür"
Çavuşoğlu, son zamanlarda Fenerbahçe maçıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan "teşvik primi" söylentilerine de tepki gösterdi.
Böyle bir teklifle kendilerine kimsenin gelmeye cesaret edemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Alanyaspor onurlu, şerefli bir kulüptür. Bunu da herkes bilir. Bize kimse öyle bir yaklaşımda bulunamaz. Biz de futbol oynuyoruz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a şükür, bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün kimsenin bir şeyine de ihtiyacı yok. Bu kulüp her şeyini kendi yönetimiyle çözebilecek durumda. Onun için gelişigüzel ve ne olduğu belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz. Onlarla muhatap olacak, onlarla yüz yüze olacak ne vaktimiz, ne zamanımız var. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Bir ilçe takımını Süper Lig'de nasıl ayakta tutarız, nasıl bu ligde kalırız, bunun hesabını yapıyoruz. Burada olduğumuz sürece bunu yapacağız."
Adana Demirspor maçı
Çavuşoğlu, 18 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evlerinde önemli bir lig maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ciddi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftarlarımızın, Alanya'nın yapması gereken tek şey tribünlere gelmeleri ve Alanyaspor'a destek vermeleri. Alanyaspor'umuzu yalnız bırakmayın. Başka Alanyaspor yok. Alanya da Alanyaspor da hepimizin. Birlik beraberlik içerisinde bu işi yürütelim. İnşallah hep beraber daha iyi yerlerde oluruz. Ama burada sadece kulüp yönetimi bu işi yönetiyor, kulüp yürütüyor diye, siz uzaktan bakarsanız, kimse kusura bakmasın kimsenin de bir söz hakkı olmuyor. Onun için gelin hep beraber yürütelim, hep beraber yönetelim, hep beraber tribünde olalım, hep beraber Alanyaspor'a destek verelim." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Hakem hataları direkt sonuca yansıdı - Son Dakika
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyelerinde tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?