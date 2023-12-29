Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma çalışmasının ardından gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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