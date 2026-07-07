Corendon Alanyaspor\'da Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik heyet, idari kadro ve futbolcular kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik heyet, idari kadro ve futbolcular, Alanya'da sağlık taramasından geçti. Üç gün süren sağlık kontrolleri kapsamında teknik heyet ve futbolcular; kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ile kulak-burun-boğaz polikliniklerinde muayene edildi. Ayrıca sporculara efor testi, akciğer fonksiyon testi ile kan tahlilleri yapıldı. - ANTALYA