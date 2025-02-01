Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sözleşme imzaladı.
Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Enes Keskin." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor'dan Enes Keskin Transferi - Son Dakika
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