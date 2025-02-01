Corendon Alanyaspor'dan Enes Keskin Transferi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor'dan Enes Keskin Transferi

Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

01.02.2025 13:17
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Enes Keskin." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Sosyal Medya, 3-sayfa, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor'dan Enes Keskin Transferi - Son Dakika

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