Corendon Alanyaspor, Fulham'dan Cavaleiro'yu kiraladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Fulham'dan Cavaleiro'yu kiraladı

07.09.2022 20:25
Corendon Alanyaspor, Fulham'dan Cavaleiro'yu kiraladı

Corendon Alanyaspor, Fulham'dan sol kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kiraladı.

Corendon Alanyaspor, Fulham'dan sol kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Corendon Alanyaspor, Premier Lig takımlarından Fulham'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Ivan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kiraladı. Sol kanat bölgesinde oynayan Ivan Cavaleiro, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı. Önemli bölgelerde eksikliklerinin olduğunu ifaden eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu bölgelerden birinin de kanat bölgesi olduğunu söyledi. Cavaleiro ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Biz de bu eksik bölge için İngiltere'nin Fulham takımından Ivan Cavaleiro ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalıyoruz. Kendisinin kariyeri zaten belli bir futbolcu anlatmaya gerek yok. İnşallah Alanyaspor'umuza faydalı olacağını düşündüğümüz bir futbolcu. Transfer etmek isteyen kulüpler vardı ancak kendisi Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldin Ivan Cavaleiro. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"Çok pozitif referanslar verdiler"

Takıma gelmeden önce Süper Lig'de oynayan Portekizli arkadaşlarıyla konuştuğunu ifade eden Cavaleiro, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmeden önce diğer Portekizli arkadaşlarımla konuştum. Çok pozitif referanslar verdiler. Teknik direktör ile görüştüm. Buradaki futbol mantalitesinden bahsetti. Bazı videolar izledim. Takımın ne kadar pozitif, göze hoş gelen futbol oynadığını gördüm. Bunlar benim için önemli unsurlar. Başkanımızın da dediği gibi çok farklı tercihler olabilir, ben burayı seçtim. Takım arkadaşlarımızın, teknik heyetin ve diğer çalışan arkadaşlarımızın verdiği güçle birlikte takım olgusuyla Alanyaspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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