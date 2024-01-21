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Corendon Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenileme çalışması yaptı. Alanyaspor, 23 Ocak Salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Corendon Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
21.01.2024 - 21:00,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve koşu çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, 23 Ocak Salı günü deplasmanda Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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