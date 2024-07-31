Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Gaziantep FK\'yı 1-0 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Trendyol Süper Lig ekipleri Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 78. dakikada Balkovec attı.
Alanya ekibi, maçın ardından kampı tamamlayarak kentten ayrıldı.
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