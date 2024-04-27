Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapmayla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
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