Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?

Emre Belözoğlu ile eski futbolcu Serhat Akın arasındaki gerilim giderek artıyor. Akın, Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu. Şimdi bana sallıyor" sözlerine, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım" şeklinde yanıt verdi.